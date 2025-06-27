بحضور رسمي واسع.. وزير السياحة يفتتح «قرية أوديسا» في زوارة

شهدت بلدية زوارة، يوم أمس الخميس 26 يونيو 2025، افتتاح قرية أوديسا السياحية، في احتفال رسمي حضره وزير السياحة والصناعات التقليدية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، نصر الدين ميلاد الفزاني، تلبية لدعوة من مدير القرية، وبمشاركة عدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

وشارك في حفل الافتتاح كل من وزير الشباب فتح الله الزني، ووكيل وزارة المواصلات وسام الإدريسي، إلى جانب أعضاء المجلس البلدي لزوارة وممثلين عن جهات حكومية ومؤسسات مختصة على المستوى المحلي.

كما حضر الفعالية عدد من مديري الإدارات والمكاتب التابعة لوزارة السياحة، من بينهم: مدير إدارة شؤون المهن والرقابة السياحية، مدير إدارة استثمار وحماية التراث العمراني والمعماري، مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام، مدير مكتب الوزير.

وأكد وزير السياحة، خلال مشاركته، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالصناعات التقليدية وتطوير المنتج السياحي الليبي، مشيداً بدور بلدية زوارة في احتضان مثل هذه المشاريع الحيوية.

ويأتي افتتاح قرية أوديسا ضمن جهود دعم القطاع السياحي وتنمية المشاريع الاستثمارية في ليبيا، بما يعزز دور السياحة في تنشيط الاقتصاد المحلي، ويوفر بيئة جاذبة للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير البنية التحتية السياحية.