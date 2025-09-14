بحضور رسمي ودبلوماسي واسع.. مجلس النواب يحتفي بـ«اليوم العالمي للقانون»

نظم ديوان مجلس النواب، بالتعاون مع جامعة أفريقيا الأهلية، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للقانون، الذي يُصادف 13 سبتمبر من كل عام، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، من بينهم: الصالحين عبد النبي، إبراهيم الزغيد، أسمهان بلعون، وانتصار شنيب، بالإضافة إلى نائب رئيس ديوان مجلس النواب د. رسمي بالروين، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة بالحكومة الليبية السيدة انتصار عبود.

وشهدت الاحتفالية حضورًا دبلوماسيًا لافتًا، تمثل في القنصل العام للمملكة المغربية، ونواب القناصل من تركيا وإيطاليا، وممثلة عن السفارة الهندية، إلى جانب ممثلين عن السلطة القضائية ورئيس البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر، وعدد من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين في المجالات القانونية.

وأكد نائب رئيس الديوان، في كلمته نيابة عن رئيس الديوان الأستاذ عبد الله المصري الفضيل، أن هذا اليوم لا يُمثل مناسبة شكلية فحسب، بل هو وقفة تأمل في قيمة سيادة القانون كضامن للعدالة والمساواة وصون الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن “لا أمن بلا قانون، ولا حضارة بلا عدالة”.

من جانبه، شدد ممثل جامعة أفريقيا الأهلية، الدكتور محمد الكرد، على أن القانون أصبح ركنًا أساسيًا في الحياة البشرية، فيما ألقت وزيرة الدولة لشؤون المرأة كلمة أكدت فيها أهمية سيادة القانون في تمكين المرأة وبناء مجتمع متوازن.

وتخللت الاحتفالية عدة أوراق علمية، ناقشت مواضيع منها:

آليات صناعة التشريع وفق القانون رقم (4) لسنة 2014 بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب

تدريس القانون بين التنظير الأكاديمي ومتطلبات الواقع

“صوت العدالة وتغوّل السلطة”

“أهمية القانون في بناء المجتمع”

“مجلس النواب بين القانون والذكاء الاصطناعي”

“أهمية القانون للإنسان والعمران”

وتهدف هذه الفعالية إلى تعزيز الوعي القانوني وفتح المجال للنقاش حول قضايا تشريعية ومجتمعية متنوعة، مما يعكس أهمية القانون في تنظيم الحياة العامة وحماية الحقوق في ليبيا.