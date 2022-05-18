بحضور رفيع.. «المنفي» يترأس اجتماع تحقيق أعلى معدلات الشفافية والإنفاق العام

ترأس رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي اجتماع بحث تحقيق أعلى معدلات الشفافية والإفصاح، فيما يخص الإيرادات والإنفاق، والتشاور بين مؤسسات الدولة.

وضم الاجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش.

وناقش الاجتماع، مستوى التقدم في مسار توحيد المصرف المركزي، والجهود المبذولة في هذا الإتجاه، والأوضاع المالية للدولة في ظل الحالة الاقتصادية الراهنة.

وبحث الاجتماع دور المصارف في إنعاش النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء على المواطنين، وإطلاق ودعم المشروعات والأنشطة ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الليبي، وفق رؤية وطنية، لدعم القطاعين العام والخاص.

وجدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التأكيد على استمرار المجلس في العمل على توحيد كافة المؤسسات، وملف المصالحة الوطنية، لإعادة الاستقرار للبلاد.

وشدد المنفي على أهمية دعم المسار السياسي للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة بمشاركة الجميع.