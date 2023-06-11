بحضور سفراء أجانب.. «المشري» و«أبوليفة» يستعرضان نتائج «6+6» بأبوزنيقة

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رفقة رئيس لجنة 6+6 عمر أبوليفة اجتماعا مع نائب المبعوث الأممي ريزيدون زينينغا وسفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل.

وحضر الاجتماع السفيرة البريطانية كارولين هورندال والسفير الفرنسي مصطفى مهراج والسفير التركي كنعان يلماز والسفير المصري مصطفى تامر والقائم بأعمال السفارة الإيطالية ميكائيل روسي.

وانضم إلى الاجتماع عن طريق الاتصال المرئي «zoom» كل من مبعوث الرئيس الأمريكي ريتشارد نورلاند والسفير الألماني ميخائيل أونماخت والقائم بأعمال السفارة الأمريكية ليزي أولدمان.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة تناول الاجتماع إحاطة ونقاشا حول نتائج لجنتي «6+6» المختصتين بوضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

واتفق الحاضرون على الإشادة بعمل اللجنتين وما بذلوه من جهود أفضت إلى إصدار قوانين انتخابية، مؤكدين على ضرورة استكمال هذا المسار بإعداد خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات.