بحضور سفراء دوليين.. افتتاح مؤتمر ليبيا لـ«التحول الطاقوي»

اختُتم اليوم الأول من مؤتمر ليبيا للتحول الطاقوي العادل والمستدام ضمن مبادرة جيل الطاقة بنجاح كبير، بحضور أكثر من 200 مشارك من سفراء مبادرة جيل الطاقة، وممثلي البعثات الدبلوماسية، والمؤسسات الوطنية والدولية، بالإضافة إلى المهتمين بقطاع النفط والغاز والطاقة.

وشهد اليوم الافتتاحي كلمات من وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية خليفة رجب عبد الصادق، والسفير نيكولا أورلاندو رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، والسفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني، وصوفي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتم الإشادة بجهود وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية نحو رفع الإنتاج وتطوير الأعمال والاستثمار في القطاع، بالإضافة إلى تحقيق رؤية القطاع الشاملة للتحول الطاقوي في ليبيا.

وثمّن المشاركون في المؤتمر دعم وحضور سفراء جيل الطاقة، سواء كان حضورًا شخصيًا أو افتراضيًا، وأكدوا التزامهم بمواصلة العمل المشترك نحو مستقبل طاقوي أكثر عدالة واستدامة لليبيا.

وتم تنظيم المؤتمر بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP Libya) بدعم من الاتحاد الأوروبي في ليبيا.