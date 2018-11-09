بحضور سيالة والكبير.. السراج وأردوغان يلتقيان ويتباحثان

استقبل الرئيس التركي “رجب طيب أوردغان”، مساء الجمعة، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج”، الذي وصل إلى اسطنبول في وقت سابق في زيارة عمل قصيرة.

وحضر الاجتماع وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ومحافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، والمستشار السياسي للرئيس طاهر السني، ووكيل وزارة الصحة محمد هيثم وسفير ليبيا لدى تركيا عبد الرزاق مختار وعدد من كبار مسؤولي الدولة التركية.

وأكد “السراج” في بداية اللقاء على العلاقات التاريخية التي تجمع ليبيا وتركيا، وعلى أهمية الدور التركي وتأثيره إقليميا وإستراتيجيا، معبراً عن تقديره لدعم تركيا للمسار الديمقراطي في ليبيا.

من جانبه جدد الرئيس التركي دعم بلاده للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني مشيدا بما يبذله السراج من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وخلال حديثه عن مستجدات الوضع السياسي، أشار “السراج” إلى مؤتمر باليرمو الذي دعت إيطاليا إلى انعقاده في إطار الجهود الدولية لمساعدة ليبيا على إيجاد حلا للأزمة السياسية الراهنة.

وقدم “السراج” لمحة على جهوده وحكومة الوفاق الوطني لتحقيق الاستقرار والايفاء بمتطلباته والتي شملت إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصادي وبرنامج آخر لاصلاح المنظومة الأمنية عبر ترتيبات يجري تنفيذها على مراحل تبدأ بالعاصمة وتمتد لتشمل مدن أخرى.

كما أشاد “السراج” بدور بعثة الامم المتحدة الحيوي والإيجابي الداعم لهذه الخطوات.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على تطلع الليبيين لبناء دولة مدنية ديمقراطية، عبر المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات السيادية، واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ليختار الشعب وفق ارادته الحرة من يقود البلاد.

وبحث الاجتماع سبل تنمية وتطوير العلاقات الثنائية، وتطرقت المحادثات بشكل خاص إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين وآليات تطوير هذا التعاون.

كما تناول اللقاء ملف الشركات التركية واجراءات عودتها لاستئناف اعمالها في ليبيا، حيث أكد “السراج” على أهمية عودة تلك الشركات للمساعدة في تنشيط الاقتصاد وإعادة الإعمار في ليبيا.

وجدد اوردغان تأكيده على استعداد تركيا للمساهمة في مجالات الإستثمار والتنمية وبرامج إعادة الإعمار في ليبيا وتقديم ما يطلب منها في هذا الجانب.

وحضر “السراج” و”أردوغان” إثر الاجتماع، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة في البلدين بشأن التعاون بينهما ودعم القطاع الصحي وتوفير العلاج المناسب للمرضى وآلية سداد الديون المستحقة خلال السنوات الماضية.