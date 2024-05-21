بحضور شعبي مهيب.. بدء مراسم تشييع الرئيس الإيراني ورفاقه في تبريز

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية الدولية للأنباء، ببدء مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ورفاقهما في تبريز، بحضور شعبي مهيب.

وبحسب الوكالة، “ستقام مراسم تشييع جثامين رئيس الجمهورية ورفاقه اليوم الثلاثاء في مدينة تبريز وبعد الظهر في مدينة قم، كما ستقام مساء الثلاثاء مراسم توديع جثامين الشهداء في مصلى العاصمة طهران، وستنطلق صباح الأربعاء مراسم التشييع من جامعة طهران إلى ساحة آزادي ( الحرية ) بالعاصمة طهران وهناك ستقام عصر الاربعاء مراسم بحضور ضيوف ووفود أجنبية في طهران”.

ووفق الوكالة، “كما ستقام صباح الخميس مراسم التشييع في خراسان الجنوبية وفي المساء ستقام مراسم دفن جثمان آية الله رئيسي في حرم الإمام الرضا عليه السلام”.

هذا واستشهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان يوم الأحد، إثر تحطم مروحية كانت تقلهما في منطقة ورزقان في محافظة أذربيجان الشرقية.

وكان على متن هذه المروحية رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وإمام جمعة تبريز آية الله آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، والعميد سيد مهدي موسوي رئيس وحدة حماية الرئيس، وعنصر من عناصر الحرس الثوري من فيلق أنصار المهدي، والطيار ومساعد الطيار ومسؤول فني.

وبحسب تسنيم، زار الرئيس رئيسي، الأحد، محافظة أذربيجان الشرقية، وافتتح مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سد “قيز قلعة سي”، وهو مشروع مشترك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان.

وكان آية الله رئيسي ومرافقوه في طريقهم إلى تبريز بطائرة هليكوبتر بعد مراسم تدشين سد “قيزقلعة سي” التي أقيمت بحضور الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، لكن هذه المروحية تعرضت لحادث في منتصف الطريق وسقطت في منطقة ورزقان.