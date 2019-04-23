بحضور فريق «يونيسف».. وكيل تعليم الوفاق يناقش خطة الدعم النفسي للتلاميذ النازحين

عقد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني عادل جمعة، صباح الثلاثاء، اجتماعًا مع مراقبي تعليم طرابلس الكبري وبحضور مدراء إدارات الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم والإرشاد النفسي ورياض الأطفال وفريق من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره أيضًا مدراء مكاتب الخدمة الاجتماعية والدعم والإرشاد النفسي ببلديات طرابلس الكبرى، تحديد تجمعات النازحين بالمؤسسات التعليمية ووضع آلية عمل موحدة لتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وتنفيذ برامج مشتركة في كل البلديات.

كما تم التطرق إلى إعداد قاعدة بيانات للطلاب والتلاميذ والعمل على إعداد برامج تعليمية في التجمعات وذلك تعزيزا لدور هذه الإدارات تجاه الطلاب والتلاميذ، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم.