بحضور قيادات الزاوية.. النائب العام يقرر إنشاء قوة أمنية للتحقيق في أحداث المدينة

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 6 يونيو 2023 - 10:10 | آخر تحديث: 6 يونيو 2023 - 07:22 نُشر: الثلاثاء، 6 يونيو 2023 - 10:10
ليبيا
النائب العام يفتح ملف انتهاكات الزاوية

بحث النائب العام الصديق الصور مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي  صلاح النمروش الانتهاكات الجسيمة التي طالت حقوق بعض مواطني مدينة الزاوية. 

وحضر الاجتماع قيادات مكونات وزارتي الداخلية؛ والدفاع؛ حيث تباحث المجتمعون سبل تعزيز التعاون الرامي إلى استيفاء إجراءات جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات وملاحقة مرتكبيها في أوقات تتلاءم مع غايات الدعوى الجنائية.

وناقش الاجتماع سبل إنفاذ القانون في مواجهة مرتكبي الجرائم الغائبين عن الإجراءات؛ انتهى المجتمعون إلى تقرير إنشاء قوة أمنية تتولى تنفيذ تدابير سلطة التحقيق؛ بمراعاة مخطط عملي تتخذ إجراءاته وفق جدول زمني يخضع لإشراف مكتب النائب العام

آخر تحديث: 6 يونيو 2023 - 07:22
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