بحضور ليبيا.. البرلمان العربي يبحث التطورات السياسية والأمنية بالعالم العربي

بمشاركة أعضاء مجلس النواب الأعضاء في البرلمان العربي، عبدالسلام نصية، حسن البرغوثي، أبو صلاح شلبي، أحلام اللافي، اختُتمت في العاصمة المصرية القاهرة أعمال اجتماعات اللجان الأربعة الدائمة للبرلمان العربي، وذلك في إطار التحضير للجلسة الثالثة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، والمقرر عقدها اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويُسبقها جلسة طارئة خاصة بفلسطين لمناقشة المستجدات على الساحة الفلسطينية.

وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي “التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، كما استعرضت مذكرة بشأن إعداد رؤية برلمانية لتفعيل دور الدبلوماسية الوقائية في نزع فتيل الأزمات ومنع نشوب الصراعات، وتهدف هذه الرؤية إلى إبراز بُعد جديد للدبلوماسية البرلمانية، باعتبارها دبلوماسية المسار الشعبي، والتي أصبحت إحدى الأدوات الرئيسية الفاعلة في السياسة الخارجية”.

كما بحثت اللجنة “مذكرة حول إعداد رؤية برلمانية لمكافحة الآليات الحديثة لترويج وتصنيع وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية”.

بدورها ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، برئاسة الدكتورة أحلام اللافي، “الآليات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية للجميع في مناطق الحروب والنزاعات، بالإضافة إلى التصور الخاص بعقد ندوة حول حماية الآثار في الدول العربية خصوصأ أن اللجنة تعكف على إعداد قاعدة بيانات للآثار التي تعرضت لانتهاكات نتيجة الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة أو غيرها من الأسباب”.

واستعرضت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية خلال اجتماعاتها “تقرير اللجنة الفرعية المعنية بتعزيز العلاقات مع عدد من المنظمات والجهات ذات الاختصاص الاقتصادي، إلى جانب مذكرة حول إعداد الاستراتيجية العربية لدعم الدول العربية في مجالات الاقتصاد الأزرق”.

كما استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان “المسودة الثانية للرؤية العربية المتعلقة بحماية الرموز والمعتقدات الدينية، وحظر الإساءة إليها في العالم العربي، إلى جانب مناقشة تقرير اللجنة الفرعية المعنية بدراسة مشروع قانون مكافحة الهجرة غير المشروعة في العالم العربي، وسبل مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد حياة الكثيرين ممن يقومون بها ،كذلك بحثت اللجنة المسودة الأولى للرؤية العربية الموحدة لمعالجة قضية النازحين واللاجئين”.