بحضور ليبيا.. البرلمان العربي يبحث التطورات السياسية والأمنية بالعالم العربي

بمشاركة أعضاء مجلس النواب الأعضاء في البرلمان العربي، عبدالسلام نصية، حسن البرغوثي، أبو صلاح شلبي، أحلام اللافي، اختُتمت في العاصمة المصرية القاهرة أعمال اجتماعات اللجان الأربعة الدائمة للبرلمان العربي، وذلك في إطار التحضير للجلسة الثالثة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، والمقرر عقدها اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويُسبقها جلسة طارئة خاصة بفلسطين لمناقشة المستجدات على الساحة الفلسطينية.
وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي “التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، كما استعرضت مذكرة بشأن إعداد رؤية برلمانية لتفعيل دور الدبلوماسية الوقائية في نزع فتيل الأزمات ومنع نشوب الصراعات، وتهدف هذه الرؤية إلى إبراز بُعد جديد للدبلوماسية البرلمانية، باعتبارها دبلوماسية المسار الشعبي، والتي أصبحت إحدى الأدوات الرئيسية الفاعلة في السياسة الخارجية”.
كما بحثت اللجنة “مذكرة حول إعداد رؤية برلمانية لمكافحة الآليات الحديثة لترويج وتصنيع وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية”.
بدورها ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، برئاسة الدكتورة أحلام اللافي، “الآليات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية للجميع في مناطق الحروب والنزاعات، بالإضافة إلى التصور الخاص بعقد ندوة حول حماية الآثار في الدول العربية خصوصأ أن اللجنة تعكف على إعداد قاعدة بيانات للآثار التي تعرضت لانتهاكات نتيجة الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة أو غيرها من الأسباب”.
واستعرضت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية خلال اجتماعاتها “تقرير اللجنة الفرعية المعنية بتعزيز العلاقات مع عدد من المنظمات والجهات ذات الاختصاص الاقتصادي، إلى جانب مذكرة حول إعداد الاستراتيجية العربية لدعم الدول العربية في مجالات الاقتصاد الأزرق”.
كما استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان “المسودة الثانية للرؤية العربية المتعلقة بحماية الرموز والمعتقدات الدينية، وحظر الإساءة إليها في العالم العربي، إلى جانب مناقشة تقرير اللجنة الفرعية المعنية بدراسة مشروع قانون مكافحة الهجرة غير المشروعة في العالم العربي، وسبل مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد حياة الكثيرين ممن يقومون بها ،كذلك بحثت اللجنة المسودة الأولى للرؤية العربية الموحدة لمعالجة قضية النازحين واللاجئين”.
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