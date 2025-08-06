بحضور محافظ المركزي.. مجلس النواب يعقد جلسة رسمية لمناقشة ميزانية 2025

عقد مكتب رئاسة مجلس النواب اجتماعًا دوريًا اليوم الأربعاء، بمقر الديوان في مدينة بنغازي، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، والنائب الثاني مصباح دومة، ومدير مكتب شؤون الرئاسة المكلّف مبروك امقيطيف.

وناقش الاجتماع سير العمل داخل مجلس النواب، وقرر مكتب الرئاسة دعوة الأعضاء إلى جلسة رسمية تُعقد يوم الإثنين الموافق 18 أغسطس الجاري، لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2025.

كما تقرر توجيه دعوة رسمية لمحافظ مصرف ليبيا المركزي لحضور الجلسة، وذلك للاستماع إلى عرضه وتوضيحاته بشأن المشروع المالي المقترح.