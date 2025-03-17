بحضور محترفيه «صولة» و«المسماري».. المنتخب الوطني يكثف استعداداته لمواجهة أنغولا

التحق محترف نادي القادسية الكويتي محمد صولة، ولاعب الإفريقي التونسي فهد المسماري بتدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة السنغالي أليو سيسيه استعداداً لمواجهة منتخب أنغولا.

هذا وشهدت تدريبات المنتخب الوطني مساء الأحد، تدريبات مكثفة استعداداً لخوض مباراة أنغولا بملعب شهداء بنينا الدولي مساء الخميس 20 مارس.

وفي هذا الصدد تحدث مدير المنتخب طارق التائب عن استعدادات المنتخب وعن بدء التحضيرات الفنية والتكتيكية وتحدث عن صعوبة المهمة.

وأضاف بأنه لا يوجد شيء مستحيل خصوصاً أنها داخل الأرض وأمام جمهورنا، مشيراً إلى ضرورة تواجد وحضور الجماهير لهذه المباراة وذلك لتقديم الدعم والمساندة المعنوية للمنتخب مما تعطي حافزا لتحقيق نتيجة إيجابية.