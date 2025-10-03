بحضور مسؤول قطري رفيع.. نتنياهو يعتذر في البيت الأبيض

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مسؤولًا قطريًا رفيع المستوى كان حاضرًا خلال مكالمة الاعتذار التي أجراها نتنياهو مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض يوم الاثنين الماضي.

وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن المسؤول هو علي الذوادي، دبلوماسي قطري بصلاحيات وزير، وكان حاضرًا أثناء المكالمة، بينما نفى مكتب نتنياهو حدوث لقاء شخصي بعد المكالمة.

ونقلت الصحيفة عن مدون من غزة يدعى أحمد فؤاد الخطيب أن الذوادي ونتنياهو ناقشا بعدها خطوات تتعلق بقطاع غزة وحماس واستعادة العلاقات بين إسرائيل وقطر.

وجاءت المكالمة عقب اعتذار نتنياهو عن مقتل رجل الأمن القطري وانتهاك السيادة القطرية، مؤكدًا أن حماس هي المستهدفة وليس القطريين، وأن إسرائيل لا تنوي انتهاك السيادة القطرية مجددًا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع أمرًا رئاسيًا يعتبر أي هجوم على قطر تهديدًا لأمن الولايات المتحدة، مع وعد باتخاذ كافة الوسائل لحماية مصالح البلدين.

Israel's Netanyahu's office was forced to confirm what I claimed yesterday: Ali Al Thawadi, a Qatari "Minister" and corrupt "fixer" involved in numerous shady deals & influence peddling for Doha, was present at the White House when Bibi apologized to Qatarhttps://t.co/PUNMcUZgf5 — Ahmed Fouad Alkhatib (@afalkhatib) October 3, 2025