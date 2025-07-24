بحضور ممثلين ليبيين.. البرلمان الإفريقي يبحث قضايا «السلم والحكم»

شارك أعضاء مجلس النواب الليبي، الممثلون في البرلمان الإفريقي، وهم يوسف الفاخري، سالم قنان، عبد القادر يحيى، صالح قلمة، وأسماء الخوجة، في أعمال الجلسة العادية الخامسة من دور الانعقاد السادس للبرلمان الأفريقي، التي انعقدت بمدينة ميدراند بجنوب إفريقيا.

وتناولت الجلسة تقريرًا مشتركًا بين البرلمان الأفريقي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، ركّز على قضايا الأمن والسلم، وإصلاح أنظمة الحكم، وتعزيز المشاركة الديمقراطية في القارة، بالإضافة إلى مناقشة تأثير النزاعات الأهلية والتغييرات غير الدستورية على مسارات التحول الديمقراطي في عدد من الدول الأفريقية.

كما شدّد المشاركون على أهمية وضع خارطة طريق لتفعيل إعلان سرت، الذي يدعو إلى تخصيص مقعدين للقارة الأفريقية في مجلس الأمن الدولي، بهدف تعزيز تمثيل أفريقيا في منظومة صنع القرار الأممية.

وتطرقت الجلسة أيضًا إلى قضية جبر الضرر عن المظالم التاريخية التي لحقت بالأفارقة خلال فترات الاستعمار والرق، وذلك تماشياً مع شعار الاتحاد الأفريقي لعام 2025: “العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي”.

وفي ختام الجلسة، صوّت الأعضاء بالموافقة على التوصيات الواردة في التقرير المشترك، على أن تُعتمد رسميًا ضمن القرارات الختامية للدورة العامة للبرلمان الأفريقي.