بحضور منظمات وسفرا أجانب.. الرئاسي يُطلق مشروع المصالحة الوطنية

أطلق المجلس الرئاسي رسميا الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، بحضور عدد من الشخصيات السياسية وسفراء الدول وممثلي عدد من المنظمات الدولية.

وخلال كلمة له أكد النائب بالمجلس موسى الكوني، أنّ خطواتهم لتحقيق المصالحة بطيئة ولكنها ثابتة لإنجاز مصالحة ناجحة يرضى بها كل الليبيين وتشمل كافة المدن والمناطق.

في المقابل قال النائب بالمجلس عبدالله اللافي، إنّهم يدركون أنّ المصالحة الوطنية لا تنتهي بالتوقيع على اتفاق أو ميثاق بل هي مشروع وطني مستمر تعالج فيه أخطاء الماضي ومكامن جذور الصراع لتحصن المجتمع من الوقوع في براثن الخلاف والنزاع وتمكن من القيام لدولة العدل والمؤسسات وتحفظ لها هيبتها.

وأضاف اللافي أنّ المجلس عمل على ملف المصالح بعيداً عن الأضواء وركز في التأسيس له على الدراسة العلمية المعمقة لجذور الصراع وآلية العمل على معالجة أثاره بإشراك العديد من الخبراء