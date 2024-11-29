بحضور نجوم من السينما العالمية.. «مهرجان مراكش السينمائي» يبدأ أعماله

بحضور كبار ممثلي ومخرجي السينما العالمية، من 32 دولة، بدأ المهرجان الدولي للفيلم في مدينة مراكش المغربية أعماله، اليوم الجمعة.

هذا “ويعتبر “مهرجان مراكش” من أهم مهرجانات السينما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعقد هذا العام دورته الـ21، ومن بين المشاركين في فعاليات المهرجان هذا العام نجوم مثل الممثل الأميركي شون بين والمخرج المكسيكي ألفونسو كوارون والكندي ديفيد كرونينبرغ.

وقال المدير الفني للمهرجان المخرج ريمي بونوم: “إن ما يضفي على المهرجان طابعه الفريد هو قدرته على اجتذاب مواهب على غرار المهرجانات العالمية الأخرى، مع التركيز على المخرجين الواعدين من المغرب والشرق الأوسط وأفريقيا”.

وأضاف: “نوجه اهتماما كبيرا للدول التي لا يتم تمثيلها سينمائيا بشكل كاف، وندعم المخرجين الذين لهم صوت خاص بهم ويطورون قصة تجري في سياق معين، سواء في إيران أو المغرب أو الولايات المتحدة”.