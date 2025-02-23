بحضور 25 ألف من قادة التكنولوجيا بالعالم.. قطر تحتضن قمة «الويب 2025»

في حدث تكنولوجي هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تستضيف العاصمة القطرية الدوحة النسخة الثانية من “قمة الويب قطر 2025″، التي تعقد في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC) خلال الفترة من اليون 23 إلى 26 فبراير الجاري“.

ووفق وسائل إعلام قطرية، “من المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 25 ألفا من قادة التكنولوجيا والأعمال، بالإضافة إلى 600 مستثمر عالمي، وأكثر من 600 جهة إعلامية، وما يزيد على 1500 شركة ناشئة من 90 دولة، مما يجعله منصة عالمية للتواصل والاستثمار والابتكار”.

وبحسب قناة الجزيرة القطرية، “ستشهد هذه النسخة زيادة كبيرة في عدد الشركات الناشئة المشاركة، حيث ارتفع العدد من 1000 شركة في النسخة الأولى إلى 1500 هذا العام، مع تمثيل قوي لرواد الأعمال من النساء بنسبة 46%، مما يعكس توجهًا متزايدًا نحو التنوع والشمولية في قطاع التكنولوجيا”.

وبحسب المعلومات، “إحدى أبرز الفعاليات المنتظرة في القمة هي جلسة خاصة للنجم العالمي ويل سميث، الحائز على جائزة الأوسكار وأحد الشخصيات المؤثرة في مجالات الترفيه وريادة الأعمال، ولن يقتصر الحدث على الشخصيات السينمائية فحسب، بل سيشهد أيضًا حضور مجموعة من أبرز الشخصيات في مجال التكنولوجيا والاستثمار، مثل: مالكوم جلادويل، الكاتب الشهير والمحلل الاجتماعي والتي تجاوزت مبيعات كتبه ملايين الدولارات التي أهمها تبنغ بويت (Tipping point)، وألكسيس أوهانيان، المؤسس المشارك لريدت (Reddit) وشركة سيفن سيفن سكس (Seven Seven Six)، وإدواردو سافيرين المؤسس المشارك لفيسبوك (Facebook) وشركة بي كابتال (B Capital)، وأيضا لورا تشامبرز، الرئيسة التنفيذية لشركة موزيلا (Mozilla Corporation)، بالإضافة لبراين روبينز، الرئيس التنفيذي لشركة بارامونت بكتشرز (Paramount Pictures)”.