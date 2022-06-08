بحضور 5+5.. المجموعة الأمنية الخاصة بليبيا تعقد اجتماعها الأول في تونس

تعقد مجموعة العمل الأمنية الخاصة بليبيا اجتماعها الأول بحضور اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ورئاسة كل من المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير، والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز في العاصمة التونسية.

وقالت المستشارة الأممية إنّها التقت كبار المسؤولين من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا لبحث أخر التطورات في ليبيا، وذلك قبيل انطلاق اجتماع مجموعة العمل الأمنية.

وأعربت وليامز عن امتنانها على الدعم الذي تقدمه المجموعة للدفع نحو تنظيم انتخابات في أقرب فرصة ممكنة على أساس متين وإطار دستوري توافقي في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم.

واختتمت وليامز قولها بأنّ مجموعة العمل الأمنية أبدت حماسها والتزامها نحو تفعيل الخطوات المقبلة لاتفاق وقف إطلاق النار، بحسب تغريدتها عبر تويتر.