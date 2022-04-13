بحضو النواب والدولة.. إنطلاق اجتماعات القاهرة برعاية «وليامز»

انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة اليوم اجتماع لجنتي مجلسي النواب والأعلى للدولة بحضور المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.

وتناقش لجنتا مجلسا النواب والأعلى للدولة في اجتماعتهم في القاهرة “المسار الدستوري الليبي” وذلك بإشراف المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.

وكانت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز، أعلنت عن القاهرة تستضيف اجتماعا لوفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة، برعاية الأمم المتحدة، ينتهي الثلاثاء المقبل، بغية الاتفاق على قاعدة دستورية توافقية تفضي إلى انتخابات وطنية في أسرع وقت ممكن.

وليامز وفي خطاب موجه لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ذكرت انه تقع على جميع الهيئات التشريعية مسؤولية إبداء حسن النية والعمل بشكل بناء وفقا للقواعد المعمول بها، وللاتفاق السياسي.

وتابعت وليامز أن الشعب الليبي عبر بشكل جلي عن رغبته في إنهاء النزاع والانقسامات، معربة في الوقت نفسه عن سعيها إلى التوصل إلى مسار توافقي واضح لاستعادة زخم العملية الانتخابية.