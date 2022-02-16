بحكم القضاء.. بن عياد رئيسا شرعيا للقابضة للاتصالات، ورفض تظلم فيصل قرقاب

أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكما لصالح الشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة ضد مديرها السابق فيصل قرقاب.

وبحسب مصدر لـ«عين ليبيا» فإنّ المحكمة قبلت التظلمان المقدمان من رئيس الشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة محمد بن عياد، وحكمت لصالحه، في حين رفضت التظلم المقدم من رئيسها السابق فيصل قرقاب.

وذكر المصدر أنّ المحكمة ألغت الحكم الصادر عن محكمة شرق طرابلس الابتدائية بقبول تظلم فيصل قرقاب وعودته لرئاسة الشركة.

وألقى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في يناير الماضي القبض على فيصل قرقاب رفقة محمد حجازي ومجموعة مسلحة، بتهمة إقتحام مكتب رئيس مجلس الإدارة للشركة الليبية للبريد والإتصالات.

وكانت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، قررت في أكتوبر الماضي، تعيين مجلس إدارة جديد للشركة برئاسة محمد بن عياد خلفًا للرئيس السابق فيصل قرقاب، وفق نص القرار رقم (4) لسنة 2021.

الجدير بالذكر أنّ الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة (تعرف اختصارا: LPTIC) هي شركة قابضة ليبية، تأسست بقرار من مجلس الوزراء الليبي سنة 2005، لتمتلك شركات الاتصال الكبرى بليبيا، وتكون شركة قابضة مالكة لشركات الاتصالات الكبيرة وهي ليبيانا والمدار وليبيا للاتصالات والتقنية الجيل الجديد للتقنية الاتصالات الدولية وهاتف ليبيا.