بحلول العام الجديد.. يوفنتوس يحضر مفاجئة سارة لرونالدو

نادي يوفنتوس الإيطالي يجدد عقد كريستيانو رونالدو حتي عام2023 [انترنت]

مع حلول 2020 يحضر نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، مفاجأة سارة لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الحائز على الكرة الذهبية خمس مرات.

وخطط نادي يوفنتوس الإيطالي لتجديد عقد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى عام 2023، ويتوقع أن يتقاضى نحو 40 مليون دولار في الموسم الواحد.

وكشفت صحيفة “كوريير ديللو سبورت” الإيطالية عن رغبة رونالدو (34 عاما) في تمديد تعاقده مع بطل الدوري الإيطالي، وأن المدير الرياضي فابيو باراتيتشي ليوفنتوس على علم بهذه الرغبة التي توافق توجهات النادي لتمديد التعاقد لمدة ثلاث سنوات إضافية.

وتوقعت الصحيفة أن يتم توقيع العقد الجديد مع رونالدو خلال فترة الربيع المقبل، حيث يرى رئيس يوفنتوس أندريا أنيللي أن دور الدون لا يتوقف عند الملعب فقط بل ساهم بدور فعال في العديد من الأشياء المهمة للنادي.

وساهم وجود رونالدو مع يوفنتوس في إقناع العديد من اللاعبين، ولا سيما النجوم الصاعدين في التوقيع للنادي، ومن أبرزهم النجم الهولندي ماتيس دي ليخت والنجم الفرنسي أدريان رابيو.

وسيكون عمر رونالدو عند انتهاء عقده مع يوفنتوس نحو 38 عاما، وقد يستطيع المشاركة في مونديال 2022 في قطر أيضا.