بحلول 2029.. الكهرباء المصرية إلى العراق وسوريا ولبنان

تسعى مصر إلى تصدير الكهرباء إلى كل من العراق وسوريا ولبنان عبر كابل بحري جديد يربطها بالأردن، بطاقة أولية تبلغ 2000 ميغاواط، في خطوة تعكس توسع القاهرة في تصدير الطاقة الكهربائية إلى الأسواق الإقليمية.

وجاء هذا الإعلان بعد أيام من زيارة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى عمّان، حيث بحث مع الجانب الأردني سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك “الربط الكهربائي وتوسيعه ليشمل دولاً أخرى”، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية، حسب ما نقلته وكالة بلومبرغ.

وتستهدف مصر بدء تصدير الكهرباء إلى الدول الثلاث اعتباراً من عام 2029، بعد رفع قدرة الربط الكهربائي الحالي مع الأردن بمقدار أربعة أضعاف، وتبلغ السعة الحالية للربط الكهربائي بين البلدين 500 ميغاواط، يتم تبادلها عبر كابل بحري بجهد 400 كيلوفولت تم تنفيذه عام 1999.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، أن القاهرة تعمل حالياً مع عمّان على زيادة القدرة إلى 2000 ميغاواط خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة شاملة لتعزيز الربط الكهربائي الإقليمي وتصدير الكهرباء لدول الجوار، وفق ما ورد في بيان لمجلس الوزراء المصري قبل أسبوع.

وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية مصر لتعظيم الاستفادة من قدراتها الإنتاجية في قطاع الكهرباء، وتلبية الطلب المتنامي في المنطقة، ما يعزز دور القاهرة كمركز إقليمي للطاقة الكهربائية ويخلق فرصاً اقتصادية جديدة للدول المشاركة في مشروع الربط.