بحماية الإحتلال.. متطرفون إسرائيليون يقتمحون باحات المسجد الأقصى

اقتحم 1044 مستوطنا باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، صباح اليوم الأحد، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية وأدوا صلوات تلمودية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان مقتضب، إنّ 1044 مستوطنا إسرائيليا اقتحموا باحات الأقصى، خلال فترة الاقتحامات الصباحية التي امتدت لنحو 4 ساعات.

وبحسب أرقام منظمات “الهيكل” اليهودية المتطرفة، فإنّ 1800 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى خلال الفترة الصباحية، فيما ينتظر المئات الاقتحام المسائي الذي يبدأ في فترة بعد الظهيرة، حسب صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

ونقلت وكالة الأناضول التركية أنّ قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات في صفوف المرابطين في باحات المسجد الأقصى، بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين، بينما بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لاعتقال قوات الإحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين على الأقل داخل باحات الأقصى.

كما شوهد مستوطنون وهم يرقصون ويؤدون صلوات تلمودية تمددوا خلالها على الأرض في باحات الأقصى، فيما رفع آخرون الأعلام الإسرائيلية تحت حماية قوات الإحتلال، كان من بين المقتحمين عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، بمرافقة العشرات من أنصاره وسط حراسة مشددة من الإحتلال.