بحوزتهم سلاح ومركبة ومسروقات.. الإطاحة بعصابة سطو مسلح في طرابلس

تمكنت قوات الأمن من ضبط عدد من الأشخاص المتورطين في واقعة سرقة داخل ورشة بحي الأكواخ.

وتلقى مركز شرطة طريق المطار بلاغاً من مواطن تعرض لسطو مسلح نفذه أربعة أشخاص مجهولو الهوية كانوا يستقلون سيارة كيا أوبتيما، وأشهر أحدهم سلاحاً نارياً مهدداً الضحية، ثم سرقوا مجموعة من قطع غيار السيارات من الورشة.

وعلى الفور، باشرت فرق التحري التحقيق وانتقلت إلى موقع الحادث، حيث تم التنسيق مع القوة المساندة لضبط المشتبه بهم والمركبة المستخدمة في الجريمة، وعُثر داخل السيارة على المسروقات وسلاح ناري بحوزة أحد المتهمين.

وأُجريت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيق.

مباحث المرور تضبط مركبة مطلوبة في حادث مروري



تمكن قسم مباحث المرور من ضبط مركبة مطلوبة على خلفية حادث مروري أدى إلى أضرار مادية، حيث لاذ سائق المركبة بالفرار من موقع الحادث.

وجاءت عملية الضبط بعد إجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، حيث تمكن رئيس وأعضاء قسم مباحث المرور من تحديد المركبة المعنية وضبطها في وقت قياسي.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأُحيلت القضية إلى قسم مرور طرابلس المركز، وفقاً للاختصاص لمتابعة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.