بخطاب حاد.. السفارة الأمريكية تُدين أحداث طرابلس

قالت السفارة الأمريكية إنّ الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن اشتباكات مسلحة في طرابلس.

وحثت السفارة عبر تويتر جميع الجماعات المسلحة على الامتناع عن العنف وعلى القادة السياسيين أن يدركوا أن الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف سيؤذي فقط شعب.

وشدّدت السفارة أنّه يجب أن يدرك أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المجتمعين في القاهرة أن استمرار الافتقار إلى أساس دستوري يؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني واقعي ولكنه عدواني يحرم الليبيين من الاستقرار والازدهار الذي يستحقونه.

وأكّدت السفارة الأمريكية أنّ السبيل الوحيد القابل للتطبيق إلى القيادة الشرعية هو السماح لليبيين باختيار قادتهم، مشيرة إلى أنّ المحادثات الدستورية الجارية في القاهرة الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى.