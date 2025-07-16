بدءاً من أغسطس المقبل.. الخطوط القطرية تعلن استئناف رحلاتها إلى حلب

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم استئناف رحلاتها المنتظمة إلى مدينة حلب شمالي سوريا، ابتداءً من 10 أغسطس 2025، وذلك بعد أكثر من عقد من التوقف، لتكون الوجهة السورية الثانية على خريطة الناقلة بعد دمشق.

ووفقاً للبيان الصادر عن الشركة، ستبدأ المرحلة الأولى بتشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً أيام الاثنين والأربعاء والأحد، على أن ترتفع إلى أربع رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 سبتمبر 2025، بإضافة يوم الخميس إلى جدول الرحلات.

وستكون مواعيد الرحلات كما يلي (بالتوقيت المحلي): من الدوحة إلى حلب – رقم الرحلة QR414 والمغادرة: 08:30 صباحاً – الوصول: 11:40 ظهراً، ومن حلب إلى الدوحة – رقم الرحلة QR415 والمغادرة: 13:55 ظهراً – الوصول: 17:00 عصراً.

وتأتي هذه الخطوة بعد استئناف الرحلات إلى دمشق في مطلع عام 2025، لتكون حلب ثاني وجهة سورية ضمن شبكة الخطوط الجوية القطرية، التي تضم حالياً أكثر من 170 وجهة حول العالم.

وكانت القطرية قد أطلقت أولى رحلاتها إلى حلب في عام 2011، قبل أن تُعلقها مع اندلاع الحرب، وتُعد عودة الرحلات دليلاً على التحسن التدريجي في الظروف اللوجستية وحالة المطارات في البلاد.

ويرى مراقبون أن هذا التوسع يمثل مؤشراً جديداً على الانفتاح المتسارع بين قطر وسوريا، كما يساهم في دعم حركة النقل الجوي بين البلدين، وتيسير تنقل المغتربين والطلاب والعاملين، إضافة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي والتجاري والسياحي في حلب، التي بدأت تشهد مؤخراً مؤشرات تعافٍ عمراني وخدمي.