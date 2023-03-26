بدءاً من غانا.. نائبة الرئيس الأمريكي تبدأ جولة إفريقية

تنطلق نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في رحلة تستغرق أسبوعًا إلى أفريقيا تبدأها اليوم الأحد من غانا وتشمل تنزانيا وزامبيا.

وتهدف الزيارة إلى تعميق وإعادة تأطير العلاقات الأمريكية في أفريقيا وستتم مراقبتها عن كثب لأنّها أول زيارة من نوعها تجريها نائبة رئيس من ذوي البشرة السمراء للقارة.

وتُخطط هاريس، التي تسافر مع زوجها، دوج إمهوف، لزيارة غانا وتنزانيا وزامبيا، حيث ستركز زيارتها على التنمية الاقتصادية وتغير المناخ والأمن الغذائي ونسبة الشباب المتزايدة.

ومن المقرر أن تصل هاريس أكرا، عاصمة غانا، اليوم الأحد، في حين تأتي جولة هاريس بعد 8 سنوات من زيارة أجراها باراك أوباما، أول رئيس أمريكي من ذوي البشرة السمراء، إلى المنطقة حينما كان رئيسا.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إنّ نائبة الرئيس ستزور 3 دول تستثمر فيها الحكومة في الديمقراطيات، وتحديداً في وقت نعلم فيه أنّ هناك ركوداً ديمقراطياً عالمياً.

وقال خبراء إنّه سيتعين على هاريس أن تنقل إيفاء الولايات المتحدة بالتزامها طويل الأجل تجاه المنطقة وأنّ وعودها السابقة بأنّ واشنطن ستكون شريكًا أفضل من الصين من أجل الاستقرار الاقتصادي ما زالت صحيحة.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزير الخارجية الأمريكي أجرى زيارة إلى إثيوبيا والنيجر الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أيضا أن يزور الرئيس الأمريكي القارة في وقت لاحق هذا العام.