بدء أعمال إعادة الكهرباء إلى مدينتي جالو وأوجلو

باشرت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، في الحكومة المكلفة من البرلمان، أعمال إعادة التيار الكهربائي لمدينتي جالو وأوجلو، وتغذيتها بالراجع عن طريق فرق صيانة الكهرباء بالمدينة، وذلك عقب اندلاع الحريق بالمحمولة 30 ك ف بمدينة جالو.

وأصدر وزير الكهرباء تعليماته بصرف كوابل 11 ك.ف من مخازن وزارة الكهرباء، لتخفيف الأحمال على محطة أوجلة المدينة، ونقل جزء من الأحمال إلى محطة البوابة.

كما أعطى الوزير تعليماتٍ إلى مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بسرعة استكمال مشروع تنفيذ محطات 30 ك. ف بالمنطقة، مشددا على ضرورة إرسال محمولة 30 ك. ف إلى منطقة الشرف في جالو بصورة عاجلة.