بدء أعمال إنشاء الطريق الساحلي السريع الرابط بين الشرق والغرب الليبي

عقدت اليوم اللجنة الفنية الليبية الإيطالية المشتركة للتعاون الاقتصادي اجتماعا في دورتها الأولى عبر الدوائر المغلقة.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، فقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على بدء الأعمال الخاصة بإنشاء الطريق الساحلي السريع الذي يربط بين الشرق والغرب الليبي ربيع سنة 2021 نظرا لما يمثله هذا المشروع من أهمية بالغة لتسهيل الحركة المرورية والتجارية البرية بين غرب البلاد وشرقها.

كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي تم بالتنسيق مع مكتب المعلومات بوزارة الخارجية العمل على حل مشكلة الديون المختلفة المستحقة للشركات الإيطالية على الدولة الليبية وإمكانية استئناف الرحلات الجوية بين البلدين بما يعزز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

هذا وأجرى الجانبان مباحثات معمقة ومستفيضة في مختلف أوجه مجالات التعاون وسُبل تطويرها وتوسيعها بمشاركة مسؤولين في وزارات الخارجية والاقتصاد والتنمية الاقتصادية والمواصلات والنقل والبنية التحتية والزراعة والبيئة والتعليم والعدل والطاقة والمجال الرقمي في البلدين.

وترأس الاجتماع من الجانب الليبي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية محمود خليفة التليسي ومن الجانب الإيطالي وكيل وزارة الخارجية والتعاون مانيلو دي ستيفانو.

ورحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارتي التعليم في البلدين لتعليم اللغة الإيطالية في المدارس الليبية للمرحلة الثانوية.

كما عبر الجانبان على ضرورة الاستمرار في عقد الاجتماعات الثنائية لتحقيق أفضل النتائج.

يُشار إلى أن مشروع إنشاء الطريق الساحلي الذي يربط بين إمساعد عند الحدود مع مصر شرقا ورأس إجدير عند الحدود مع تونس غربا تأجل تنفيذه لأكثر من مرة منذ أكثر من 10 سنوات، وهو أحد المشروعات التي تضمنتها اتفاقية الصداقة بين ليبيا وإيطاليا الموقعة في بنغازي في العام 2008.