بدء أعمال الإزالة للمرحلة الأخيرة في منطقة السراج

بدأت لجنة فتح المسارات وشركة الخدمات العامة بطرابلس، تنفيذ المرحلة الأخيرة من أعمال الإزالة في منطقة السراج.

وحسب منصة “حكومتنا” الرسمية، تمتد المنطقة المستهدفة بالإزالة من تقاطع حرف T إلى تقاطع السواني المعروف بـشارع الكنيسة، ضمن المخطط العام المعتمد داخل منطقة السراج.

وفي مايو الماضي، أعلنت الشركة العامة للخدمات طرابلس استمرار أعمال التوسعة وإزالة المباني المخالفة بالسراج، وذلك بداية من صالة “كونكورد” إلى تقاطع البغدادي، بالتعاون مع مركز الحرس البلدي بالشركة وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية.

ونفذت الشركة أعمال إزالة لمبانٍ من “كوبري إتش” إلى جزيرة معيتيقة، وذلك ضمن فتح مسارات الطريق الدائري الثالث.