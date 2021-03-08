بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب للنظر في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

بدأت مساء اليوم الاثنين، بمدينة سرت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب للنظر في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عقيلة صالح، ونائبيه فوزي النويري، واحميد حومة، وحضور 132 نائبا.

وقال عقيلة صالح في افتتاح الجلسة: “نلتقي اليوم في مدينة سرت، لنستكمل مرحلة مهمة من مراحل الاتفاق السياسي، ونطوي وإلى غير رجعة صفحات الماضي وما نتج عنه من انقسام وفوضى أثقلت كاهل الوطن والمواطن”.

وأضاف: :الشعب الليبي يتطلع اليوم إلى أن يضمن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري لكي نتمكن من مناقشة منح الثقة لحكومة تحقق طموحات الشعب وتحفظ حقه في المشاركة السياسية تحت مظلة العدالة والمساواة”.

ودعا رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس إلى الرقي بالنقاش والحوار إلى مستوى المرحلة والحدث الذي يترقبه الشعب الليبي، وفق قوله.

هذا وعبر عدد من أعضاء مجلس النواب عن ارتياحهم لعقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بسرت.

وشدد الأعضاء في مداخلاتهم خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت مساء اليوم على ضرورة تخطى كل الإخفاقات السابقة وان يستكملوا استحقاقاتهم كافة للوصول إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.

كما عبر أعضاء المجلس عن شكرهم وتقديرهم العاليين لأهالي مدينة سرت ولجنة 5+5 على استضافة هذه الجلسة.

وأبدى عدد من أعضاء المجلس بعض الملاحظات حول تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية المقترحة تباينت بين مؤيد ومعارض لهذه التشكيلة مطالبين بإجراء بعض التعديلات من حيث العدد والتوزيع والكفاءة، مؤكدين أنه ستكون هناك مشاورات متواصلة بمقر انعقاد الجلسة بين الأعضاء للتوافق على التصويت لمنح الثقة للحكومة أو رفضها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.

كما طالب عدد من الأعضاء بضرورة الالتزام بالإعلان الدستوري، داعين إلى مراعاة حقوق المكونات كافة.