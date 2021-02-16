بدء أعمال الجلسة التمهيدية لمجلس النوّاب بصبراتة

بدأت ظهر اليوم الثلاثاء بمركب تليل بصبراتة أعمال الجلسة التمهيدية لأعضاء مجلس النواب.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية، بأن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بدأت مغلقة.

يأتي ذلك بعد أن اختُتِم مساء أمس الاثنين، الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النوّاب المتواجدين في مدينة صبراتة، بحضور 77 نائبا للإعداد لعقد الجلسة التمهيدية.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بطرابلس محمد لينو، إن محاور الجلسة التمهيدية سيتم التركيز فيها على دعوة المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية للإسراع في تقديم أعضاء حكومته وعرض برنامجها لنيل ثقة مجلس النواب، مؤكدا أن هناك إصرارا كبيرا لدى النواب لمنح الثقة للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدين.

وأضاف لينو أن جلسة اليوم سيتم خلالها أيضا إجراء بعض التعديلات على اللائحة الداخلية لعمل مجلس النواب وكذلك موضوع تغيير رئاسة المجلس.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب عن قصر ليبيا خليفة الدغاري، إن جلسة النواب ستعقد اليوم في مدينة صبراتة وإن النصاب متوفر من 90 إلى 100 نائب حتى الآن.

وأوضح الدغاري لليبيا في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن الأعضاء ما زالوا يتشاورن في جدول الأعمال بعد دعوة رئيس مجلس النواب بطبرق عقيلة صالح إلى عقد جلسة في سرت، وهو مؤشر جديد بالنسبة لهم، وفق قوله.

ونوه عضو المجلس إلى أن جدول الأعمال المعروض حاليا هو مسخرجات غدامس ويشمل تغيير الرئاسة وإعادة تنظيم اللائحة الداخلية فضلا عن أن دعوة عقيلة ستطرح ضمن جدول الأعمال.

وتابع الدغاري أن لدى بعض النواب شروط لعقد جلسة في سرت و”لن نذهب إلا وفق جدول أعمال متفق عليه وقابل للتنفيذ ونحن مساهمون في وضعه”.

وتتضمن الشروط انتخاب هيئة رئاسة جديدة وتكون الرئاسة للجنوب كما اقترح رئيس النواب نفسه، وتعديل اللائحة الداخلية ومنح الثقة للحكومة هو آخر بند.