بدء أعمال الدورة 33 لمؤتمر القمة العربية في المنامة

انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، أعمال الدورة العادية الـ 33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بحضور الرؤساء و الملوك والامراء العرب، وبمشاركة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وركزت الكلمات الافتتاحية للقادة العرب، على الوضع الراهن في غزة وما تسببت به الحرب من دمار وقتل وتهجير لأبناء القطاع، وأظهرت ضرورة الوصول لحل دائم يقوم على حل الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ودعا القادة العرب لوقف فوري للحرب في قطاع غزة، والسماح بايصال المساعدات الإنسانية للقطاع، ودعم صمود الشعب الفلسطيني الذي يسعى لنيل حريته والتمتع بسيادته الوطنية على أرضه.

ويشتمل جدول أعمال القمة على بند بعنوان “القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته”، وذلك لمناقشة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وسبل دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والجولان العربي السوري المحتل.

كما يتضمن جدول الأعمال بندا بعنوان “الشؤون السياسية الدولية”، لمناقشة القمة العربية الصينية الثانية، وإنشاء منتدى للشراكة بين جامعة الدول العربية ورابطة دول جنوب شرق آسیا (آسیان).

وتبحث القمة دعم الدكتور خالد العناني مرشح جمهورية مصر العربية لمنصب مدير عام منظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، ودعم ترسيخ جمهورية الصومال الفيدرالية لمقعد غير دائم في مجلس الأمن في الفترة (2025 – 2026) عن مجموعة شرق إفريقيا، فضلا عن ترشيح محمود علي يوسف مرشح جمهورية جيبوتي لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وترشيح النائبة فوزية يوسف آدم مرشح جمهورية الصومال لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.