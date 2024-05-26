بدء أعمال الصيانة بمقر مركز رفع الكفاءة المهنية في ترهونة

بدأت الشركة المنفذة لأعمال الصيانة في مركز رفع الكفاءة المهنية ـ ترهونة، أعمال الصيانة والتحوير، بناء على محاضر اجتماعات التنسيق مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) بشأن صيانة مراكز تدريب تتبع وزارة العمل والتأهيل.

وحسب بيان وزارة العمل، من المتوقع أن تنجز أعمال الصيانة والتحوير خلال مدة 45 يوماً من تاريخ الاستلام.

وسيتم في المرحلة الثانية من المشروع تجهيز المركز بالورش التدريبية اللازمة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، وتهدف هذه الخطوة إلى توفير بيئة تعليمية وتدريبية متطورة تسهم في رفع كفاءة العاملين وتأهيلهم وفقاً لأعلى المعايير المهنية.