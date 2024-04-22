بدء أعمال الصيانة والترميم للمباني في مدينة سرت

بدأت بمحلة الرباط ببلدية سرت، أعمال الصيانة والترميم والطلاء للواجهات الخارجية في حي الالف وحدة سكنية، ضمن حزمة من المشاريع المنفذة في المدينة، وتشمل المباني الحكومية والطرق والشواطئ والمنتزهات والإنارة.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الاثنين, أن الأعمال تشمل الطلاء بالكامل والترميم والصيانة من آثار ما تعرضت له العمارات السكنية من الخارج والواجهات من أضرار الحرب، التى شهدتها المدينة خلال تحريرها من تنظيم “داعش” الارهابي عام 2016 .

وتنفذ هذه الأعمال عدد من الشركات الوطنية المتخصصة، بإشراف المهندسين التابعين لإدارة مشروعات الجهاز الوطني للتنمية.