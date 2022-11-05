أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن بدء أعمال العمرة الجسيمة بمحطة كهرباء الرويس في الجبل الغربي.

وأفادت الشركة بأن ذلك يأتي ضمن خططها التي تطمح إلى زيادة القدرة الإنتاجية عبر تركيز الجهود على صيانة وحدات الإنتاج من أجل رفع كفاءة الشبكة الكهربائية خدمة للوطن والمواطن.

وبدأ فنيو ومهندسو الصيانة بالشركة بالتعاون مع أخصائيين من شركة “سيمنس” الألمانية في إجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثالثة بمحطة الرويس بالجبل الغربي بقدرة إنتاجية 145 ميجا وات، ومتوقع أن تستغرق أعمال العمرة الجسيمة من 4 إلى 5 أسابيع.