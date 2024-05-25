بدء أعمال المؤتمر الأفريقي الأوروبي حول الهجرة بمدينة بنغازي

بدأت صباح اليوم السبت بمدينة بنغازي، أعمال المؤتمر الأفريقي الأوروبي حول الهجرة، تحت شعار “نحول حلول مستدامة للهجرة”.

ويهدف المؤتمر إلى الخروج بحلول ناجعة لقضايا الهجرة والمهاجرين، وتوزيع الأدوار بين الدول والمنظمات المعنية بهذه القضية.

ويناقش المؤتمر سبل تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة شبكات تهريب البشر، وحماية حقوق المهاجرين، وتحسين ظروف اللاجئين، كما يركز على دراسة الجذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لظاهرة الهجرة غير النظامية، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في التعامل مع تداعياتها الأمنية والصحية والبيئية.

ويبحث المجتمعون آليات تعزيز فرص الهجرة الآمنة والنظامية وربطها باحتياجات سوق العمل في الدول المستقبلة، في محاولة للحد من المخاطر على المهاجرين وتسهيل انخراطهم في مسارات الهجرة القانونية.

وفي يناير الماضي أقامت الحكومة الليبية المؤتمر الأفريقي حول الهجرة غير الشرعية، حيث رفض المشاركون في “إعلان بنغازي” لعب دور الشرطي للقارة الأوروبية، وطالبوا بعقد قمة أفريقية عاجلة، لوضع استراتيجية موحدة بخصوص ملف المهاجرين غير الشرعيين، وضرورة التوصل لاتفاق جديد مع الدول الأوروبية بخصوص المهاجرين.

حضر انطلاق المؤتمر نائب رئيس مجلس النواب مصباح دومة، ورئيس البرلمان الأفريقي فورتشن شاورمبيرا، ورئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، وعدد من أعضاء مجلس النواب والوزراء، وعدد من الوفود الأفريقية والأوروبية المشاركة في أعمال المؤتمر.

ويهدف المؤتمر إلى الخروج بحلول ناجعة لقضايا الهجرة والمهاجرين، وتوزيع الأدوار بين الدول والمنظمات المعنية بهذه القضية.

ويناقش المؤتمر سبل تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة شبكات تهريب البشر، وحماية حقوق المهاجرين، وتحسين ظروف اللاجئين، كما يركز على دراسة الجذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لظاهرة الهجرة غير النظامية، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في التعامل مع تداعياتها الأمنية والصحية والبيئية.

ويبحث المجتمعون آليات تعزيز فرص الهجرة الآمنة والنظامية وربطها باحتياجات سوق العمل في الدول المستقبلة، في محاولة للحد من المخاطر على المهاجرين وتسهيل انخراطهم في مسارات الهجرة القانونية.

وفي يناير الماضي أقامت الحكومة الليبية المؤتمر الأفريقي حول الهجرة غير الشرعية، حيث رفض المشاركون في “إعلان بنغازي” لعب دور الشرطي للقارة الأوروبية، وطالبوا بعقد قمة أفريقية عاجلة، لوضع استراتيجية موحدة بخصوص ملف المهاجرين غير الشرعيين، وضرورة التوصل لاتفاق جديد مع الدول الأوروبية بخصوص المهاجرين.

حضر انطلاق المؤتمر نائب رئيس مجلس النواب مصباح دومة، ورئيس البرلمان الأفريقي فورتشن شاورمبيرا، ورئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، وعدد من أعضاء مجلس النواب والوزراء، وعدد من الوفود الأفريقية والأوروبية المشاركة في أعمال المؤتمر.