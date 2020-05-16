بدء أعمال ضخ المياه إلى مدينة طرابلس ومدن ومناطق الاستهلاك

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم السبت، بأن الشركة العامة للكهرباء قامت بإرجاع بطاقات التشغيل إلى “محطة النهر 1″ المغذيه لحقلي الغربي والشمالي بمنظومة الحساونة سهل الجفارة أمس الجمعة.

وأوضح الجهاز في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذا الإجراء يأتي بفضل الجهود المكثفة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بشركة الكهرباء مع الخيرين من أبناء الوطن بعد توقف دام أسبوع بسبب اعتداء مجموعة وصفها بـ”خارجة عن القانون” وإجبار المشغلين بمحطة الكهرباء “النهر 1” على فصل الكهرباء عن الحقلين ليتسني للعاملين بها تشغيلها والبدء في أعمال ضخ المياه من حقول الغربي والجنوبي والشرقي.

ونوه جهاز النهر الصناعي، بأن سيحدد في وقت لاحق موعد وصول المياه بعد استكمال البيانات الفنية من قِبل فرق المراقبة والتحكم.

وتقدم الجهاز بالتحية إلى الفرق الفنية والتشغيلية والخدمات والنقل بالشركة العامة للكهرباء ومنظومة الحساونه سهل الجفارة والخيرين من أبناء الوطن لجهودهم المتواصلة من أجل الصالح العام بوصول المياه إلى كافة المدن والمناطق المحيطة بمساري منظومة الحساونة سهل الجفارة.

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