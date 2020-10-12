بدء أول مراحل ضخ المخزون العام من حقل الشرارة لميناء رأس لانوف

بدأت في حقل الشرارة النفطي، أولى مراحل ضخ المخزون العام في الخزانات من محطة الضخ الرئيسية بالحقل إلى ميناء رأس لانوف النفطي.

وأفادت إدارة الحقل بأن الكمية المقدر إنتاجها ستبلغ حوالي 350 ألف برميل.

وأشارت في بيان لها الأحد، إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة للحقل الذي كان مقفلا بسبب حالة الإغلاق القسري للموانئ النفطية من قِبل عناصر حفتر منذ منتصف يناير الماضي، حيث أعطيت التعليمات إلى شركة أكاكاوس المشرفة على الحقل بمباشرة ترتيبات الإنتاج مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الأحد، رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غرب ليبيا.

وأفادت المؤسسة في بيان، بأنها توصلت إلى “اتفاق شرف” بمقتضاه يُلزم حرس المنشآت النفطية التابع لحفتر، بإنهاء جميع العراقيل التي تواجه حقل الشرارة وبما يضمن عدم وجود أية خروقات أمنية وبما يُمكن المؤسسة الوطنية للنفط من رفع حالة القوة القاهرة ومباشرة الإنتاج من حقل الشرارة النفطي.

وعليه، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع حالة القوة القاهرة اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 11 من شهر أكتوبر الجاري، وبالفعل أعطيت التعليمات إلى المشغل شركة “أكاكاوس” بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنه وبرعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد تناولت مسألة الترتيبات الأمنية للحقول والموانئ النفطية في اجتماعات الغردقة الشهر الجاري والتي ساهمت وبشكل إيجابي في تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه استقرار العمليات بحقل الشرارة والمحطات التابعة له.

وثمنت المؤسسة الوطنية للنفط الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية، وتعهدت بالتمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أية ترتيبات تتعلق بمهام ومسؤوليات تمس اختصاصها، مؤكدة أن التصرف في الإيرادات النفطية مسألة تختص بها السلطة التنفيذية في البلاد.