بدء إجتماع وزاري عربي طارئ بشأن التطورات في القدس والأقصى

انطلق في العاصمة الأردنية عمان، الاجتماع الوزاري العربي الطارئ بشأن التطورات في المسجد الأقصى والقدس المحتلة، وسط غياب عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة بينهم السعودية والإمارات، وحضور ممثلين عنهم.

ونقلت وكالة الأناضول التركية أنّ اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس، انطلق في عمان، لبحث التطورات والانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة بالقدس والمسجد الأقصى.

وتضم اللجنة في عضويتها؛ الجزائر، والسعودية، وفلسطين، وقطر، ومصر، والمغرب، وتونس بصفتها رئيس القمة العربية، كما تشارك الإمارات في الاجتماع بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وكشفت مصادر دبلوماسية أنّ من بين الوزراء الذين لم يشاركوا في الاجتماع وحضر ممثلون عنهم، وزيرا خارجية الإمارات عبد الله بن زايد والسعودية فيصل بن فرحان، دون تفاصيل حول أسباب غيابهما، فيما لم يصدر تعليق رسمي من الدولتين بشأن ذلك.

وأفاد مصدر أردني مطلع لوكالة الأناضول، بأنّ الاجتماع سيعقبه مؤتمر صحفي، سيقتصر على وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الفلسطيني رياض المالكي، وأمين عام جامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط.