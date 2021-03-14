بدء اجتماعات لجنة 5+5 بحضور وفد البعثة الأممية

بدأت مساء اليوم الأحد، بقاعة فندق المهاري بمدينة سرت، الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المشتركة ( 5+5 ) بحضور وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة عميد سليم رعد.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية، بأن هذا الاجتماع الذي تتواصل أعماله يومي الأحد والاثنين، يحضره رؤساء اللجان الفرعية التابعة للجنة (الميدانية -الأمنية – بالإضافة إلى ضباط الهندسة العسكرية).

وستناقش اجتماعات اللجنة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة ومتابعته، بشأن آليات تطبيق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في جنيف السويسرية، يوم 23 أكتوبر 2020.

وسيتم خلال الاجتماع بحث وتدارس بنود الاتفاق المتعلقة بتقرير نزع الألغام والمخلفات الحربية تمهيدا لفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة وإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية وبنود أخرى تم الاتفاق عليها.

#شاهد | انطلاق أعمال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المشتركة (5+5) بحضور ممثلين عن البعثة الأممية بمدينة #سرت pic.twitter.com/A93vj0SR5W — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) March 14, 2021