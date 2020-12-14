بدء اجتماع المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس الأمريكي القادم

بدأ أعضاء المجمع الانتخابي الأمريكي، اليوم الاثنين، الإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس المقبل للولايات المتحدة، بحسب ما هو منصوص عليه في الدستور.

وذكر موقع “الحرة”، أن “الدستور الأمريكي ينص على أن يجتمع أعضاء هذه الهيئة في أول يوم إثنين بعد ثاني أربعاء في ديسمبر 2020؛ لاختيار الرئيس الجديد بناءً على تصويت ممثلي الولايات”.

في المقابل يجتمع جميع الناخبين، البالغ عددهم 538، في ولاياتهم للإدلاء بأصواتهم لمنصب الرئيس الأمريكي، بناءً على نتائج الانتخابات التي تم التصديق عليها مؤخراً، من قِبل جميع الولايات البالغ عددها 50 ولاية، وواشنطن العاصمة.

ويحتاج مرشحو الرئاسة الفوز بغالبية أصوات أعضاء الكلية الانتخابية، لضمان الوصول إلى البيت الأبيض، ومن خلال هذه الهيئة الانتخابية، يتم عدُّ الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح والتي لا تعبّر عن إجمالي عدد الأصوات الشعبية للأمريكيين.

فيما يعكس عدد أعضاء المجمع الانتخابي من كل ولاية، عدد المشرِّعين ممن يمثلونها في مجلس النواب بالكونغرس، الذي يضم 435 عضواً، إلى جانب العضوين اللذين يمثلانها في مجلس الشيوخ وعددهم 100.

ولدى العاصمة واشنطن، التي لا تمثيل لها في الكونغرس، 3 أعضاء في المجمع الانتخابي.

أما في الظروف العادية فتعدُّ الخطوة إجراءً شكلياً يتم بعد حسم مراحل الاقتراع الشعبي العام غير المباشر المعمول به في الولايات المتحدة والتي يمثل بها المجمع حلقة مفصلية، إلا أنها هذه المرة تتخذ بُعداً استثنائياً، إذ ما يزال دونالد ترامب، الرئيس المنتهية ولايته، وأنصار له رافضين الاعتراف بالهزيمة.

وفي سياقٍ ذي صلة، ذكرت شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية، أنه “من المتوقع أن يلقي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن خطاباً، بعد التصويت، للاحتفال بآخر تأكيد لفوزه في كل الولايات البالغ عددها 50”.

في غضون ذلك، تُفيد تقارير بأنه ورغم أن مزاعم ترامب بشأن التزوير تحظى بدعم عدد كبير من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، فإن بعضهم قد يكون على استعداد للاعتراف بفوز بايدن بعدما تصدّق الهيئة الناخبة عليه.

أما بعد التصويت، فيتم الفرز، ويوقع المندوبون على الشهادات التي تُظهر نتائج التصويت، وتُرسل الشهادات إلى نائب الرئيس مايك بنس، بصفته رئيس مجلس الشيوخ، ومكتب السجل الفيدرالي، والأمناء العامين للولايات، ورؤساء قضاة محاكم المقاطعات، بحسب “الحرة”.

في المقابل سوف يترأس بنس جلسة مشتركة للكونغرس، في 6 يناير 2021 بمجلس النواب، ويفتح خلالها شهادات النتائج المرسلة، بالترتيب الأبجدي للولايات ويقدمها إلى 4 “فارزين”، اثنان من مجلس النواب واثنان من مجلس الشيوخ، والذين يقومون بفرز الأصوات، وعند حصول مرشح على أصوات 270 مندوباً يعلن بنس نتيجة المرشح الفائز.