بدء اختبار أول بئر تطويري في حقل «إيراون»

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، بوضع أول بئر تطويري E04 في حقل “إيراون” على الاختبار بعد ان انتهت عمليات الحفر والاستكمال، وذلك دون حرق أي كمية من النفط بتطبيق تقنية (Zero gas flaring).

وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم السبت، أنه تم نقل النفط الخام المنتج من حقل “إيراون” إلى المعدات السطحية بحقل الشرارة التابع لشركة “أكاكوس” والذي يبعد حوالي 100 كيلومتر عن حقل “إيراون” بواسطة سيارات نقل خاصة.

وأشارت مؤسسة النفط إلى أن البدء في هذه العمليات واجه العديد من الصعوبات والتحديات الكبيرة والظروف الصعبة وبذلت الشركة مجهودات كبيرة من أجل الشروع بها وبدعم كبير من المؤسسة الوطنية للنفط.

وكانت النتائج المبدئية للبئر مشجعة، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج اليومي للبئر إلى أكثر من 1,800 برميل/يوم، وسيستمر الاختبار على معدلات مختلفة إلى أن يتم الحصول على النتائج المطلوبة وتقييم البئر والمكمن بشكل صحيح.

وبهذه المناسبة، تقدم مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط إلى لجنة الإدارة وكافة العاملين بشركة زلاف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز وكافة الليبيين بأحر التهاني والتبريكات، والتمنيات بالتوفيق لاستكمال عمليات الحفر وتركيب المعدات السطحية وخط التصدير إلى أن يتم الوصول إلى وضع الحقل بشكل كامل على الإنتاج ليكون رافداً جديداً من روافد الاقتصاد الوطني، بحسب المؤسسة.

المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن انتهاء عمليات الحفر والبدء في اختبار لاول بئر تطويري بحقل ايراون التابع لشركة زلاف… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في السبت، ٢٠ مارس ٢٠٢١