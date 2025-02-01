بدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وبيان بشأن «الرهينة الأمريكي»

بدأ قبل قليل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية في إطار المرحلة الرابعة من صفقة “طوفان الأحرار”، بينما أفرجت “كتائب القسام”، منذ الصباح عن 3 أسرى إسرائيليين، تم تسليمهم للصليب الأحمر في خان يونس، وميناء غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن حافلات تحمل أعدادا من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم وصلت إلى بلدة بيتونيا قرب رام الله بالضفة الغربية.

واحتشد مئات الفلسطينيين في رام الله لاستقبال الأسرى، وذلك رغم التحذيرات التي وجهها الجيش الإسرائيلي لأهاليهم، فيما من المخطط توجه حافلات تقل الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة إلى معبر كرم أبو سالم.

ومن المنتظر أن تفرج السلطات الإسرائيلية اليوم السبت عن 183 أسيرا فلسطينيا، بينهم 18 من ذوي الأحكام المؤبدة، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، و111 من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر.

في غضون ذلك، أعلنت حركة “حماس” أنه في إطار صفقة “طوفان الأحرار” تم الإفراج عن 3 رهائن إسرائيليين أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية، بانتظار تحرير دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف الحركة في بيان: “عملية التسليم اليوم أمام منصة تحمل صور القادة الشهداء الضيف وإخوانه أعضاء المجلس العسكري، رسالة عهد ووفاء، أن رجال القسام باقون وسيكملون المشوار”.

وتابعت: “رغم الظروف القاسية، حرصت كتائب القسام على توفير الرعاية الصحية اللازمة للأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية ويعاني من أمراض متعددة”.

وأشار البيان إلى إن “صور الالتفاف الجماهيري والحشود الشعبية المرافقة والمحتفلة بهذا الإنجاز لهو استفتاء حقيقي على نهج المقاومة سبيلا لتحرير الأرض والمقدسات”، مؤكدا على أن “الحالة الجسدية والنفسية الجيدة التي يظهر بها أسرى العدو، تُثبت قيم مقاومتنا والتزامها الأخلاقي تجاه الأسرى، بينما يرتكب الاحتلال المجرم أبشع الانتهاكات بحق أسرانا في السجون”.

وسلمت “كتائب القسام” اليوم السبت 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر، اثنان في خان يونس والثالث في ميناء غزة. والأسرى هم الإسرائيلي الأمريكي كيث سيغال، والأسيران الإسرائيليان ياردن بيباس وعوفر كالدرون. وقد أكد الجيش الإسرائيلي والشاباك تسلُّمهم.

ويوم الخميس، تم تنفيذ الدفعة الثالثة من صفقة التبادل التي شهدت إطلاق سراح 3 رهائن إسرائيليين مقابل الإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين.

ومع تنفيذ الدفعة الرابعة، يتبقى 82 أسيرا إسرائيليا لدى فصائل المقاومة في غزة، حيث أُعلن عن مقتل 35 منهم.