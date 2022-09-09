بدء الاجتماعات التمهيدية لمؤتمر برلين.. و«المنقوش» تُعلّق

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية إنّ اجتماع برلين اليوم هو استمرار لإلتزام الدول المعنية بدعم جهود الليبيين في إرساء حل سياسي بليبيا.

وأوضحت المنقوش في تغريدة عبر تويتر أنّها ناقشت قبل أيام ناقشت في مكتبها بطرابلس مع السفير الإيطالي الاستعدادات لاجتماع برلين، مؤكدة رغبة بلاده في الحفاظ على الأمن والسلم بليبيا.

وتابعت المنقوش أنّها اتفقت مع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لدى ليبيا كريستيان بوك على ضرورة تسريع العملية السياسية والحفاظ على مخرجات مؤتمري برلين 1-2 وصولاً لانتخابات وطنية وفق إطار دستوري متفق.

من جانبه، أكّد السفير الالماني لدى ليبيا ميخائيل اونماخنت على ضرورة الوحدة الدولية لإيجاد حل مستدام للأزمة الليبية، وذلك خلال اجتماعه مع مبعوث بلاده إلى ليبيا، رفقة مبعوثي الأمم المتحدة وتركيا وبريطانيا وايطاليا وفرنسا وامريكا ومصر، قبيل مؤتمر برلين.