بدء الاستعدادات لوضع أسئلة امتحانات شهادتي الإعدادية والثانوية

باشر المركز الوطني للامتحانات استعداداته لوضع أسئلة الامتحانات النهائية لطلبة شهادتيْ إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي الحالي.

وقال المركز إنّ إعداد أسئلة الامتحانات النهائية هذا العام رُوعي فيه المحذوفات من المقرّرات الدراسية، فضلا عن مراجعة جدول المواصفات والأوزان النسبية وانسجامها مع وضعية الأسئلة.

وكان المركز قد عقد اجتماعا موسّعا الثلاثاء في مقرّه بطرابلس حول التحضير للامتحانات النهائية بحضور مدير المركز أحمد وعدد من مديري الإدارات المختصّة بوزارة التربية والتعليم.