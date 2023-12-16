بدء الاقتراع الخاص للانتخابات المحلية في العراق

فتحت مراكز الاقتراع للانتخابات المحلية في مختلف المدن العراقية، اليوم السبت، أبوابها أمام الناخبين للتصويت الخاص.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قولها، إن أكثر من مليون عراقي سيشاركون بعملية التصويت الخاص من القوات الأمنية والنازحين، وكذلك ما يزيد عن المليون شخص كمراقب وإعلامي وموظف اقتراع في انتخابات مجالس المحافظات للتصويتين الخاص والعام.

وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل إن “عدد منتسبي القوات الأمنية الذين يسمح لهم بالتصويت يبلغ (1.002.393) منتسباً، وعدد مراكز الاقتراع (565) ومحطات الاقتراع (2367) محطة، وسيصوت مع القوات الأمنية النازحون في مخيمات النزوح وعددهم (48260) نازحاً وعدد مراكز الاقتراع (35) ومحطات الاقتراع (120)”.

وبحسب المصدر نفسه “سيشارك أكثر من مليون مواطن في مراقبة العملية الانتخابية وإدارتها وتغطيتها إعلامياً وهذه الأرقام غير مسبوقة وتحدث لأول مرة بعملية انتخابية”.