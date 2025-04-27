بدء الامتحانات النهائية لطلاب الصفين «الرابع والخامس»

بدأت صباح اليوم الأحد “الاِمتحانات النّهائية لـ 502520 تلميذ وتلميذة مقيّدين بالصّفين الرّابع والخامس للعام الدّراسي 2024 – 2025”.

وحسب إحصائية المركز الوطني للامتحانات “يتقدّم 251395 تلميذ وتلميذة لاِمتحانات الصّف الرّابع، فيما يتقدّم 251125 تلميذ وتلميذة لاِمتحانات الصّف الخامس”.

ووفقاً للمادة 25 من لائحة تنظيم شؤون التّربية والتّعليم “يدرس التلامِيذ بالصّفين الرّابع والخامس بنظام العام الدّراسي، ويتم تقييمهم من خلال فترتين، واِمتحان نهاية العام بإشراف مُعلّم المادة المختص”.

في سياق منفصل، “عقدت لجنة مراجعة عُقود الاِستثمار المبرمة مع الجهات المنتفعة تعقِد اِجتماعها العادي السابع بِرئاسة الدّكتور “محمد المغربي”، واستعرضَ الاِجتماع دراسة العقود ومراجعة 62 عقد اِنتفاع بمراقبات التّربية والتّعليم ببلديات حي الأندلس، تينيناي، بنت بية”.

يُشار إلى أنّ “اللجنة تشكّلتْ بقرار وزير التّربية والتّعليم رقم 1694 لسنة 2024م بشأن مُراجعة عقود الاِستثمار المبرمة مع الجهات المُنتفعة ببعضِ المرافق الملحقة بِالمؤسّسات التّعليمية”.

وفي 24 أبريل الجاري، “اختتم أكثر من 350 ألف تلميذ وطالب امتحانات الفترة الثانية لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي”.

كما “أنهى نحو 700 ألف تلميذ وتلميذة من الصفوف الثلاثة الأولى بمرحلة التعليم الأساسي عامهم الدراسي، وفقًا لقرار وزير التربية والتعليم رقم (984) لسنة 2024 بشأن مواعيد الدراسة والامتحانات”.

و”وجهت وزارة التربية والتعليم تهانيها لتلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى بمناسبة اختتام عامهم الدراسي، متمنية لهم عطلة صيفية ممتعة، كما دعت جميع التلاميذ والطلاب في سنوات النقل والشهادات العامة إلى الالتزام بمؤسساتهم التعليمية لاستكمال المناهج، ومراجعة الدروس مع معلميهم، والتحضير الجيد للامتحانات النهائية”.