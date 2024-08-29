بدء الانتخابات الفرعية للنقابة العامة للتفتيش

أعلنت اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والإتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات، عن “البدء في تنفيذ عملية انتخاب النقابات الفرعية للنقابة العامة للتفتيش والتوجيه التربوي”.

وبحسب المفوضية، “تم نشر القوائم الأولية لسجل الناخبين لغرض فتح المجال لتقديم الطعون إن وجدت بمكاتب الإدارات الانتخابية الواقع في نطاقها فروع النقابة، ومقرات إدارة الفروع”.

وحددت المفوضية، “نشر القوائم وذلك يـومـي الأحد والإثـنين الموافق 1 -2 سبتمبر 2024 م بمكاتب الإدارات الانتخابية وفروع النقابة المبينة مع كل مكتب وفق التالي: إجـدابـيا– إجدابـيا (وحدة الواحات)– البيضاء (الجبل الأخضر)– الجبل1 (الجبل الغربي) – الجبل 2 (الزنتان)– الجبل 2 (تيجي)– الجبل 2 (نالوت)– الخمس (المرقب)– الزاوية– الشاطئ (وادي الشاطئ)– العزيزية (الجفارة)– الكفرة (وحدة الكفرة)– المرج– أوباري (أوباري غات)– أوباري (مرزق)– بنغازي (وحدة الأبيار)– بنغازي– درنه– زليتن– سبها– سرت (وحدة الجفرة)– سرت– طبرق– طرابلس– مصراته”.

#إعــلان تعلن اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والإتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات ، عن… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأربعاء، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤