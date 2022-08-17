أعلنت شركة “الواحة” للنفط، اليوم الأربعاء، عن بدء التجارب التشغيلية لحقل الظهرة الواقع في جنوب غرب مدينة سرت.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنه تم البدء في التشغيل التجريبي للمحطة PL5-1 والمحطة الرئيسية بحقل الظهرة.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم كذلك تشغيل المحطة PL7-2 خلال الأسبوع القادم ومن المتوقع أن يصل إنتاج الحقل من 8 إلى 10 آلاف برميل قبل انتهاء السنة الحالية 2022م.

ولفتت شركة الواحة” إلى أن الحقل تعرض للتخريب والتدمير شبه التام على أيدي من وصفتهم بـ”الجماعات الإرهابية” سنة 2015م.

ونوهت الشركة إلى أن فريق إعادة تأهيل وتطوير حقول الامتياز 32 والمكون من جميع إدارات الشركة (الهندسة، العمليات، الخدمات، المواد، هندسة الإنتاج والمكامن والاستكشاف والصحة والسلامة وحماية البيئة) تمكنوا من إعادة الحياة للحقل في ظروف أمنية وحياتية صعبة وبإمكانيات شبه معدومة نظرا لشح الموارد المالية والميزانيات خلال السنوات الماضية، بحسب شركة الواحة للنفط.

يُشار إلى أن حقل الظهرة النفطي يعتبر من أقدم الحقول النفطية الذي اكتشفته شركة الواحة للنفط في أواخر الخمسينيات وبه أول بئر منتجة للنفط بكميات تجارية حيث بدأ الإنتاج في منتصف عام 1962.